The Ferragnez | la seconda stagione mostra tutto per tacere tanto

, la première a Milano: Chiara Ferragni e Fedez 'spoilerano' il loro look. Bagno di folla 'Con mollica o senza', chiusa per lutto a Napoli la salumeria di Donato de Caprio dopo l'...2", Chiara Ferragni alla premiere: la maxi scollatura lascia senza ...Una telecamera li ha sempre accompagnati per documentare quanto stesse accadendo e ora anche tutti i retroscena sono visibili nella seconda stagione della loro serie tv,, in streaming ...

Milano, bagno di folla per Chiara e Fedez per il lancio di "The Ferragnez": «La parte più difficile La terapia di coppia ... Open

Il reality su Chiara Ferragni e Fedez promette un accesso illimitato alla loro vita ma forse ci vuole dire qualcos'altro ...È stato presentato ieri a Milano tra polemiche e applausi The Ferragnez 2, il reality show che segue le vite della “royal family" italiana e le manda in onda su Prime Video.