The Ferragnez | gelo durante la presentazione della serie | la domanda imbarazza Fedez e Chiara Ferragni

Ieri sera la coppia ha presentato a Milano in zona Sempione la nuova stagione del reality. Folla di ragazzini disposti a tutto per una foto ricordo. Si sono presentati in 3mila e accalcati per ore, ...Mi hanno querelato, a fine mese un nuovo processo' Chiara Ferragni, fioccano le polemiche sulla nuova edizione di: perché i fan criticano la coppia Fedez : 'Dovrò dare io delle ...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU AL BANO E ROMINA La premiere milanese di2 è stato un bagno di folla... GUARDA LE FOTO DI2 Ecco chi è Angelica, la figlia di Fiorello che lo ha ...

Milano, bagno di folla per Chiara e Fedez per il lancio di "The Ferragnez": «La parte più difficile La terapia di coppia ... Open

Luis Sal era una presenza costante nella vita di Chiara Ferragni e Fedez e, anche al di fuori di Muschio Selvaggio, lo si vedeva spesso ospite in casa loro insieme ai figli dei Ferragnez, Leone e ...Fedez, sui social, ha fatto accenno, per la prima volta, al suo attuale rapporto con Luis Sal, facendo chiarezza anche sulla questione ‘Muschio ...