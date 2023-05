The Ferragnez 2 | tutti gli assenti alla premiere

Qual è la sigla di2 La serie tv che racconta la quotidianità di Fedez e Chiara Ferragni è uscita con i nuovi episodi. I fan di Fedez e Chiara Ferragni possono gioire: finalmente è uscita2 .Con la pubblicazione dei primi quattro episodi della seconda stagione di, sono emersi retroscena e indiscrezioni su Fedez e Chiara Ferragni , compresa la lite durante la terapia di coppia . Fedez svela un retroscena sul ricovero in ospedale e le riprese di ...Non è mancato un momento piuttosto particolare tra Chiara Ferragni e Fedez durante la presentazione di2. Il video. Tirati a lucido per la prima di2, Chiara Ferragni e Fedez hanno presentato la seconda serie dedicata alla loro famiglia. Tra i vari aneddoti e le risate, non ...

The Ferragnez 2, folla a Milano per la premiere con Chiara Ferragni e Fedez. FOTO Sky Tg24

Muschio Selvaggio è un podcast che vede, o meglio vedeva, alla co-conduzione Fedez e lo youtuber Luis Sal, con la partecipazione ricorrente di Martin Sal. Nel format si discutono vari temi con gli osp ...Nel terzo episodio di The Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez affrontano l’argomento “crisi” in una litigata dallo psicologo ...