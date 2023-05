The Ferragnez 2 | la prima a Milano | tra ospiti vip e bagno di folla FOTO

(Di giovedì 18 maggio 2023) Una piazza Sempione gremita di fan ha ospitato la premiere milanese della seconda stagione di The– La serie, con i protagonisti Chiara Ferragni e Fedez accolti sul palco da Katia Follesa. Oltre alla coppia, hanno partecipato all’antedella serie, da oggi su Prime Video in tutto il mondo, anche Marina Di Guardo, Tatiana Berrinzaghi, Valentina Ferragni, Francesca Ferragni, Franco Lucia, Riccardo Nicoletti, Marco Ferragni.di fan e tanti amici vip per la serie di Chiara Ferragni e Fedez Erano inoltre presenti alla serata amici edella coppia, e volti noti, come Simona Ventura, Chiara Biasi, Veronica Ferraro, Andrea Incontri, Nick Cerioni, Lorenzo Serafini, Valentina Barbieri, Camilla Boniardi, Guglielmo Scilla, Alessia Lanza, Nicky Passarella, Andrea Damante ed Elisa Visari, Cathy La ...

** Perché finiremo tutti per guardare2 (anche se non vi piacciono) ** Fedez, in passato, aveva già litigato con diversi amici/colleghi, tra cui J - Ax e Fabio Rovazzi. A riguardo, ...Ieri sera nel cuore di Milano, la spettacolare piazza Sempione gremita di fan ha ospitato la premiere della seconda stagione diLa serie , con i protagonisti Chiara Ferragni e Fedez accolti sul palco da Katia Follesa. Oltre alla coppia, hanno partecipato all'anteprima della serie, da oggi su Prime Video in ...Una recente diretta su Instagram , tenutasi poche ore dopo il rilascio dei primi episodi della seconda stagione della serie, è stata l'occasione per Fedez di fornire aggiornamenti riguardo a uno degli argomenti più dibattuti di recente: la presunta lite tra il rapper e Luis Sal . Luis , suo amico e collega ...

The Ferragnez, terzo episodio: Sono andato via di casa, la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez Fanpage.it

Andiamo a scoprire chi sono tutti i Vip assenti alla premiere di The Ferragnez 2, che si è svolta ieri sera a Milano ...Nel terzo episodio di The Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez affrontano l’argomento “crisi” in una litigata dallo psicologo ...