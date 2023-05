“The Ferragnez” 2 | disponibili le prime quattro puntate | le anticipazioni

(Di giovedì 18 maggio 2023) News Tv. “The” 2. Da oggi sonoledella seconda stagione di “The”. La cronaca della nuova stagione ricomincia là dove si era fermata. In questa seconda stagione non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. Sarà un turbinio di emozioni differenti, dalla gioia alla rabbia, dalla soddisfazione all’angoscia. Ieri sera c’è stata la presentazione e i due protagonisti, Fedez e Chiara Ferragni, sono stati come sempre impeccabili. (Continua…) Leggi anche: “The– La serie” suVideo, tutto quello che c’è da sapere Leggi anche: Theserie, svelati i problemi di coppia di Chiara e Fedez “The” 2, le ...

Dopo il successo della prima stagione, il docu - realitytorna su Prime Video con sette nuovi episodi. I primi quattro disponibili in streaming da oggi, giovedì 18 maggio, e i restanti ...... in procinto di uscire su Paramount + conFamily Stallone , reality show che suona come una risposta a quello dei. Invece Anthony Hopkins " lo segnala 'Il Messaggero' - 85 anni, ha ...Bagno di folla per la seconda stagione della serie '', con protagonisti Fedez e Chiara Ferragni , è stata presentata in anteprima a Milano , all' Arco della Pace , dove centinaia di fan si sono radunati per l'evento. La serie disponibile ...

Milano, bagno di folla per Chiara e Fedez per il lancio di "The Ferragnez": «La parte più difficile La terapia di coppia ... Open

Quando escono gli episodi di The Ferragnez 2 Per la seconda stagione, la serie tv che mescola il documentario con il reality riporta sullo schermo l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara ...Siamo stati all'evento all'Arco della Pace di Milano per la nuova stagione, che si è consumato in un ritardo senza senso dei protagonisti. La serie, per fortuna, rimane un guilty pleasure da guardare ...