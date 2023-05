Tesoro architettonico romano scoperto nel Mediterraneo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag – Se tutte le strade portano a Roma, anche le vie marittime probabilmente non sono da meno. In antichità migliaia di navi solcavano le onde del, e non solo, portando e importando genti e ricchezze da e nell’Urbe. Molte di queste imbarcazioni, però, non giunsero mai a destinazione; vittime di violenti maremoti o degli attacchi dei pirati che infestavano i mari tra Oriente, Africa e Occidente. L’ultima riprova di queste tratte navali romane, ancora una volta, arriva dal Medio Oriente e, più precisamente, dai fondali marini che si affacciano sulla costa palestinese. Il carico di un’antica nave oggi interamente degradata dagli agenti marini, del peso di circa 44 tonnellate, è un vero e proprioarcheologico con enormi elementi architettonici romani. Esso comprende capitelli corinzi decorati con motivi vegetali, capitelli ...