Terzo Polo | Renzi | ‘porte aperte a Gentiloni ma è del Pd e non credo che verrà’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos) – Paolo“non fa parte del, è un amico, è stato per me un ottimo ministro degli Esteri, l’ho voluto presidente del Consiglio, dopo di che penso che sia del Pd”. Lo dice Matteo, ospite di ‘Start’ su Sky Tg24, a proposito di un’eventuale leadership delaffidata all’attuale commissario europeo.“-aggiunge l’ex premier- che nelsicuramente ci sarà qualcuno che si incaricherà di mettere insieme tutti. Noi siamo disponibili a dare una mano e questo qualcuno non può essere ovviamente tra i protagonisti del brutto disastro di questi giorni. Sevuol venire nelgli spalanco le porte, non ...