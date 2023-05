Terzo Polo | LibDem | ‘stop polemica Azione-IV | preservate federazione’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos) – ‘La spirale disempre più aspra avviatasi tra le forze parlamentari liberaldemocratiche e riformatrici è irragionevole e distruttiva, non ha fondamento in incomponibili divergenze programmatiche, mette a sempre più serio rischio il comune obiettivo di impegnarsi per estendere l’area di consenso a principi e riforme che in Italia non sono patrimonio né dell’attuale destra né dell’odierna sinistra”. Così i fondatori di(Lde) Giuseppe Benedetto (pres. fondEinaudi), Sandro Gozi (Renew Europe), Alessandro De Nicola e Oscar Giannino. “Se non si pone un rapido freno di ragionevolezza, si mina sin d’ora la possibilità che tra un anno, alle prossime elezioni europee, parti rilevanti dell’elettorato d’opinione, che anche alle recentissime amministrative hanno continuato ad astenersi dal voto ...