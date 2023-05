Terzo polo | è scissione tra Azione e Iv Renzi alla sinistra | «Meloni dura l’intera legislatura»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 maggio 2023) Non siamo ancora«guerra dei Roses», ma la strada è quella. I bene informati dicono infatti che tra Carlo Calenda e Matteonon si scambiano più neppure un “ciao“. In compenso, non si contano i reciproci dispetti. Una singolare gara che al momento vede in vantaggio il leader di Italia Viva che all’ex-alleato ha strappato in pochi giorni una deputata (Naike Gruppioni), una consigliere regionale (Giulia Pigoni) e un segretario regionale (il piemontese Giancarlo Susta). Come se bastasse, a Modena, feudo di Matteo Richetti,registra una vera emorragia di dirigenti provinciali. Calenda senza gruppo al Senato Ma i danni prodotti dall’attivismoano Calenda li vedrà in tutta la loro evidenza solo sabato prossimo, giorno in cui i senatori (ai deputati toccherà il martedì successivo) dell’ormai defunto ...