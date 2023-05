Terzo Polo | Boschi | ‘con Calenda serve chiarimento umano e politico’

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Il primo presupposto per una comunità politica è il rispetto, da parte dinei nostri confronti è venuto meno e su questo chiediamo unse vogliamo proseguire insieme.inoltre una prospettiva politica condivisa: per noi il progetto comune dovrebbe comprendere altri soggetti politici oltre a Italia Viva e Azione in vista delle Europee del prossimo anno, per, invece, Azione deve correre da sola. Unè d’obbligo”. Lo ha dichiarato al Tg3 la deputata di Italia Viva Maria Elena. L'articolo CalcioWeb.

A sentire gli umori in Transatlantico si tratta solo di aspettare qualche giorno e la separazione, anche nei gruppi parlamentari, di Azione e Iv sarà certificata. I due, Matteo Renzi e Carlo Calenda, ...Via libera dell'Aula della Camera al decreto legge bollette. Il testo, approvato a Montecitorio con 158 voti a favore, 71 contrari e sei astenuti (i deputati del), passa al Senato. Nel pomeriggio la Camera aveva approvato la fiducia posta dal governo sul decreto Bollette, con 199 voti favorevoli, 129 contrari. Nelle dichiarazioni di voto, la Svp e ...Nella nuova lite Renzi - Calenda, Iv verso un nuovo gruppo in Senato. Via al Salone del libro a Torino: passano da 40,8% a 39.3 le persone che hanno letto almeno un libro nell'ultimo anno.

Stallo alla messicana nel terzo polo con Azione e Italia viva che si scambiano minacce di rottura. Calenda vuole correre da solo alle europee, Renzi prospetta la scissione dei gruppi parlamentari ..."Le idee mie e di Calenda sono molto simili: non vedo alcun motivo per litigare. Non tocca a me decidere. L'unica cosa che posso fare è non litigare io. Se tu mi vuoi attaccare, attaccami perché non f ...