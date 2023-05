(Di giovedì 18 maggio 2023) Le criticità dei corsi d'acqua che stanno mettendo in ginocchio la Romagna erano state già elencate in un dossier del Wwf, presentato poco prima della pandemia

Nella cartina, i fiumi esondati e i principali comuni Colpiti dagli ...Ogni alluvione è solo l'altra faccia della medaglia della carenza di acqua: iaridi enon sono in grado di assorbire la grande quantità di pioggia che cade nell'arco di pochi giorni, ...

Terreni secchi, disboscamento, spazi ristretti. Perché torrentelli e fiumiciattoli non hanno retto L'HuffPost

Le criticità dei corsi d'acqua che stanno mettendo in ginocchio la Romagna erano state già elencate in un dossier del Wwf, presentato poco ...Sono 21 i corsi d’acqua tracimati e oltre 35 i Comuni invasi dall’acqua. L’esperto del Cnr: «Hanno ceduto i fiumi piccoli che risentono maggiormente delle precipitazioni intense ma di breve durata, no ...