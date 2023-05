Terremoto in Sicilia | scossa di magnitudo 3 6 tra Catania e Messina

(Di giovedì 18 maggio 2023) Unadidi3.6 è stata registrata questa notte, alle ore 00.17, nel nord est della. Il sisma, come rilevato dall'Ingv, è avvenuto a 8 chilometri di distanza da Maniace () comune del parco dei Nebrodi a una profondita' di 37 chilometri. Alla(più forte) di3.6 registrata in provincia di(ore 00.17) ne sono seguite altre due di minore intensità. Ad Acireale () si è registrata - secondo i dati dell'Ingv - unadi3.2 alle 3.22 di questa notte. Quattro minuti dopo (ore 3.26) una terzadi2.5 è avvenuta a Santa Venerina sempre in provincia di

invicino Acireale Le scosse divicino Acireale sono state avvertite dalla popolazione nella notte. Nonostante la zona sia nota per l'elevata attività sismica, tanta è ...

Terremoto in Sicilia tra Catania e Messina di magnitudo 3.6: tre scosse ravvicinate, la situazione nella zona Virgilio Notizie

Scosse di terremoto nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 maggio 2023 in Sicilia. La zona nord-est dell’Isola, in particolare l’area compresa tra ...La Terra continua a tremare e, ancora una volta, lo fa nelle zone del Sud Italia. Ad esser colpita è la Sicilia, in provincia di Catania ...