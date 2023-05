Terra Amara | la trama della puntata di domani | 19 maggio 2023

Resta invariato l'orario di Beautiful mentresarà trasmessa fino alle 15:35 a cui seguirà Uomini e Donne fino alle 16:52. Grazie all'idea di Maria De Filippi avremo la possibilità di ...anticipazione: un gesto di Fekeli farà andare su tutte le furie la sua ex Hunkar. È per un'altra donna Siamo quasi giunti a metà settimana degli episodi della serie turca in onda ogni ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 maggio , alle 14.10 , Demir provoca un enorme danno economico a Yilmaz , facendogli arrivare degli ordini per svariati impianti d'irrigazione ...

Terra amara, puntata di oggi 17 maggio in streaming Mediaset Infinity

Terra Amara, che cos'è lo Salgam (detto “Shalgam”) nella soap opera su Canale 5. Ecco di che cosa si tratta la specialità turca.Nell’episodio di Terra Amara di venerdì 19 maggio 2023, Demir provoca un enorme danno economico a Yilmaz, facendogli arrivare ordini per svariati impianti d’irrigazione che poi però fa annullare.