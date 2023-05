Terra Amara | che cos’è lo ?algam di cui si parla nella soap

anticipazione: un gesto di Fekeli farà andare su tutte le furie la sua ex Hunkar. È per un'altra donna Siamo quasi giunti a metà settimana degli episodi della serie turca in onda ogni ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 maggio , alle 14.10 , Demir provoca un enorme danno economico a Yilmaz , facendogli arrivare degli ordini per svariati impianti d'irrigazione ...Nella puntata didel 19 maggio 2023 Demir si rende anzitutto responsabile di un grave danno alle tasche di Yilmaz . Come Il figlio di Hunkar richiede infatti al rivale una consistente quantità di impianti ...

Terra amara, puntata di oggi 17 maggio in streaming Mediaset Infinity

Terra amara, spoiler: la Altun accuserà la zia di Mujgan di aver ucciso Hunkar Mujgan Hekimoglu e Zuleyha Altun saranno sempre più in guerra ...Yilmaz sembra aver preso la sua decisione: può rinunciare anche a suo figlio per amore di Zuleyha, ecco le anticipazioni di Terra amara ...