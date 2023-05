Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 18 maggio 2023

Successivo Fiction & Soap Un posto al sole anticipazioni 18 maggio 2023 Martina Pedretti - 17 Maggio 2023anticipazioni giovedì 18 maggio 2023 Niccolo Maggesi - 17 Maggio 2023 Sei Sorelle ...Ora, questa produzione è differente dalle atmosfere diin quanto è ambientata nel mondo militare turco ed esplora situazioni conflittuali. In particolare, Ali Banazli compatta la propria ...Come annunciano le anticipazioni dici sarà uno scandalo nelle prossime puntate e gli equilibri cambieranno. Inizialmente il filmato tarderà la visione in quanto il proiettore del potente ...

Terra amara, puntata di oggi 17 maggio in streaming Mediaset Infinity

Le anticipazioni turche sulla soap Terra amara raccontano che Yilmaz, per rifarsi una vita con Zuleyha, è pronto a separarsi dal figlio Kerem Ali ...Nelle puntate turche di Terra amara, Zuleyha Altun non crede che Sevda si sia macchiata dell'omicidio di Hunkar ...