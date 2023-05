Tentato omicidio a Napoli in piazza Trieste e Trento

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 18 maggio 2023)risalente al settembre 2022, arrestato un indagato 28ennein. Nella mattinata del 17 maggio la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale disu richiesta della locale Procura della Repubblica. A finire in carcere per effetto della misura C. M., un napoletano classe 1995. L’uomo è ritenuto dagli inquirenti “gravemente indiziato del reato di, porto e detenzione di arma comune da sparo”. La misura cautelare è scattata ...