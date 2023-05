Tennis | Swiatek punta il Roland Garros | “Sto prenotando il volo per Parigi | incrociamo le dita”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Dopo il problema al ginocchio che l’ha costretta al ritiro durante i quarti Internazionali d’Italia 2023 contro Elena Rybakina, la numero uno del mondo Igaha provato a rassicurare tutti attraverso i propri profili social. In particolar modo lata polacca ha scritto un messaggio in ottica, competizione che prenderà il via tra una decina di giorni sulla terra rossa di, dunque, sul suo profilo Twitter ha dimostrato di essere fiduciosa per un rapido recupero dall’infortunio: “Aggiornamento, sicuramente ho bisogno di qualche giorno di riposo. Stoilper, quindile. Spero di vedervi presto”. https://twitter.com/iga ...

WtaGli Internazionali d'Italia di Roma 2023 continuano ad andare avanti ma nelle ultime ore c'è grande apprensione nel circuito. La numero uno al mondo Iga, campionessa uscente in carica ...Stava per iniziare il match, ed era la Rybakina al servizio, come riporta La Repubblica, quando è stata sentita la suoneria. L' arbitro immediatamente è intervenuto per chiedere di silenziare i ...Che fosse una serata strana, culminata col ritiro per infortunio, la numero 1 del mondo nelfemminile Igaavrebbe dovuto capirlo fin da subito. Quando all'inizio del match, mentre Rybakina era al servizio nel primo game, al Centrale del Foro Italico nel silenzio più assoluto ...

Internazionali di tennis: dolore al ginocchio, Swiatek si ritira - Ultima Ora Agenzia ANSA

Tennis | Extra | Un breve messaggio dopo lo spavento di ieri sera, e qualche voce di corridoio poso ottimista, tengono viva la speranza che Iga Swiatek possa prendere ...che affronterà Ostapenko La tennista polacca Iga Swiatek, numero 1 del mondo Wta, si è ritirata, visibilmente dolorante al ginocchio destro, durante il terzo set del suo match dei quarti di finale ...