Tennis | Nadal | ' tutto ha un inizio e una fine ma non merito di chiudere così'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Manacor, 18 mag. - (Adnkronos) - "Non penso di meritare di finire. Mi piacerebbein un'altra maniera la mia carriera e voglio fare. Per arrivare a questo obiettivo ho preso la decisione di fermarmi per un po'. Serve uno sforzo in più, questa è la mia filosofia".Rafaelnel corso della conferenza stampa dove ha annunciato il forfait al Roland Garros 2023 e la sua assenza dal circuito Atp anche nei prossimi mesi. "E' un processo di onestà verso me stesso,ha unha una-aggiunge il 36enne spagnolo, vincitore di 22 titoli del Grande Slam. Succede a tutti, attori, sportivi, cantanti. E' una carriera molto felice, che ho sempre sognato di avere. Inizierà una vita diversa dopo l'ultimo ...