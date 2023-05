Tennis | Medvedev | ' non sono il favorito a Roma ma ho delle chance'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023), 18 mag. - (Adnkronos) - "Non ho giocato la mia migliore partita ma una vittoria è una vittoria efelice comunque. Il fatto è che ai campimolto diversi l'uno dall'altro, bisogna sapersi adattare e non sempre ci si riesce. Stavolta ho servito abbastanza male, ma lo ha fatto anche lui. In definitiva avrei potuto fare meglio, ma per stavolta va bene così: non vedo l'ora di tornare in campo per il prossimo match”. Così Daniilin conferenza stampa dopo la vittoria su Yannick Hanfmann che lo qualifica per la semifinale degli Internazionali Bnl d'Italia. Nonostante la buona condizione mostrata al Foro Italico, il 27enne russo, numero 3 del mondo, rifiuta l'etichetta diper il torneo. Evidentemente l'amore per la terra non è ancora sbocciato del tutto. ...