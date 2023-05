Tennis | Medvedev | ' assenza di Nadal a Parigi brutta notizia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - "L'diè unaper il mondo del. Non è mai piacevole quando qualcuno deve rinunciare a un torneo per via di un infortunio. Allo stesso tempo, è bello sapere che tornerà, dunque lo rivedremo in campo ancora per un po' di tempo. Per quanto riguarda questa edizione del Roland Garros, senza di lui certamente sarà più aperta delle altre". Lo dice il numero 3 del mondo Daniila proposito dell'di Rafaelal prossimo Roland Garros. "Il suo record aè qualcosa di incredibile, senz'altro il più straordinario nella storia del-aggiungein conferenza stampa dopo la vittoria su ...