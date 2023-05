Tennis | Internazionali Swiatek si infortuna | Rybakina in semifinale

(Di giovedì 18 maggio 2023) La numero uno del mondo costretta al ritiro, la kazaka sfiderà Jelena Ostapenko ROMA - Igadomina per quasi due set, poi si fa male e a sfidare Jelena Ostapenko ina Roma sarà Elena ...

Esito a sorpresa nell'ultimo quarto femminile agli "d'Italia", Wta 1000 da 3.572.618 dollari in programma sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. La numero uno del mondo arriva a ...Mancano ormai pochi giorni alla quattordicesima edizione deglifemminili di, torneo da 60.000 dollari di montepremi organizzato in Castello dalForza e Costanza. La manifestazione, in programma dal 29 maggio al 4 giugno durante la ...La diretta televisiva è affidata a Sky Sport , che monitora glimediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport(205) . Disponibile anche una live streaming ...

Agli Internazionali di tennis va in scena la caduta degli dei AGI - Agenzia Italia

Esito a sorpresa nell'ultimo quarto femminile agli "Internazionali d'Italia", Wta 1000 da 3.572.618 dollari in programma sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. La numero uno del mondo arriva a ...Mancano ormai pochi giorni alla quattordicesima edizione degli Internazionali femminili di tennis, torneo da 60.000 dollari di montepremi organizzato in Castello dal Tennis Forza e Costanza. La manife ...