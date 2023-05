Tennis | Internazionali Medvedev in semifinale | Hanfmann ko in due set

Glidisono un concentrato di energia, ma anche eventi ricchi di sorprese e colpi di scena. FOTO: SHUTTERSTOCK E @KIKAPRESS MUSICA: PROJECT A_KORBENIl tennista russo affronterà il vincente tra Tsitsipas e Coric ROMA - Daniil Medvedev centra la semifinale gli "d'Italia", torneo Atp Masters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi, in corso sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il tennista russo, testa di serie numero 3, si è imposto in due ...AGI - Partita senza storia sul Centrale di Roma quella tra Daniil Medvedev , n.3 del mondo e Yannick Hanfmann , n.101, terza gara dei quarti di finale degliBNL d'Italia di. Troppo grande il divario tecnico tra i due. Il russo subisce, come un po' tutti i grandi in questo torneo, l'effetto dropshot, l'uso continuo della palla corta ...

Internazionali tennis, Gualtieri scherza: «Sciare a Roma Ci riflettiamo...» ilmessaggero.it

Dopo gli Internazionali di Roma, Rafa Nadal salterà anche il prossimo Roland Garros. Il campione spagnolo, reduce dall'infortunio al muscolo ileo-psoas rimediato a gennaio nel… Leggi ...Il tennista russo affronterà il vincente tra Tsitsipas e Coric ROMA (ITALPRESS) - Daniil Medvedev centra la semifinale gli 'Internazionali ...