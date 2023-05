Tennis | Internazionali Bnl | Coric ko in due set e Tsitsipas in semifinale

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - Stefanossi qualifica per ladegliBnl d'Italia, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il greco, numero 5 del mondo e del seeding, supera il croato Borna, numero 16 del ranking Atp e 15 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 36 minuti.affronterà inil russo Daniil Madvedev, numero 3 del mondo e terza testa di serie.

Il traguardo è stato nuovamente raggiunto dal russo agliBnl d'Italia grazie a una ... Sono felice di essere riuscito a trasferire tutto sul campo da, perché partita e allenamento ...Così Daniil Medvedev in conferenza stampa dopo la vittoria su Yannick Hanfmann che lo qualifica per la semifinale degliBnl d'Italia. Nonostante la buona condizione mostrata al Foro ...... senz'altro il più straordinario nella storia del- aggiunge Medvedev in conferenza stampa dopo la vittoria su Yannick Hanfmann agliBnl d'Italia - . Novak ha fatto qualcosa di ...

