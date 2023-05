Tennis | Holger Rune batte Novak Djokovic per la seconda volta consecutiva | non accadeva dai tempi di Nadal

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il daneseè stato il personaggio della giornata di ieri agli Internazionali d’Italia 2023 a Roma. Il classe 2003, uscito vittorioso dalla sfida dei quarti di finale contro il n.1 del ranking ATP,, ha dato conferma delle sue straordinarie qualità, mettendo in difficoltà Nole per larghi tratti del confronto e imponendosi sullo score di 6-2 4-6 6-2. In semifinalegiocherà contro il norvegese Casper Ruud, che sembra aver ritrovato la sua forma migliore in questo torneo, dopo i problemi delle precedenti settimane. Lo scandinavo si è imposto contro l’argentino Francisco Cerundolo, giustiziere negli ottavi di finale di Jannik Sinner. Si prospetta un match molto interessante tra i due, ricordando anche l’esito favorevole a Casper nei quarti del Roland Garros 2022. Tuttavia, ...

'Cosa cambierei Renderei i match più corti'Rune è il nuovo che avanza . Danese, 20 anni, ... Rune è giovane ma sa guardare avanti, al futuro del. Cosa non gli piace del suo sporto Cosa ...Quanto al resto, il ventenne danese numero 7 del mondoRune mette in piedi pura poesia ermetica e iconoclasta per avere ragione 6 - 2, 4 - 6, 6 - 2 in due ore e 18 minuti di Novak Djokovic. ...Rune ha impressionato contro Djokovic: ha mostrato grande personalità e grande. "crede tantissimo in se stesso, è importante avere questa spinta per voler sempre di più. Alcaraz è più ...

ATP Roma 2023, Semeraro: "Rune non è cattivo, Sinner spreca troppe energie nei primi turni" OA Sport

Il danese Holger Rune è stato il personaggio della giornata di ieri agli Internazionali d'Italia 2023 a Roma. Il classe 2003, uscito vittorioso dalla sfida dei quarti di finale contro il n.1 del ranki ...