Tennis | Alcaraz e il messaggio di stima per Nadal | “Spero possa ritirarti come il grande campione che sei”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Qualche ora fa Rafaelha annunciato il suo forfait dal Roland Garros e, soprattutto, il ritiro dalle competizioni al termine del 2024 e ora lo spagnolo sta ricevendo diversi messaggi di solidarietà eda parte dei suoi colleghi. Tra questi c’è il connazionale Carlosche, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto fare una dedica al suo mentore: “In bocca al lupo Rafa! È molto triste per tutti sapere che non potrai essere al Roland Garros e che non puoi continuare a giocare quest’anno.che il 2024 sia unastagione per te e che tuilche sei!”. SportFace.

... n.101, terza gara dei quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia di. Troppo grande ...prende le misure all'avversario e non si innervosisce per le palle corte (come accaduto a...... 2 - 6 [5] Tsitsipas vs [15] Coric - non prima delle 20.30 diretta Sky Sporte NOW ...aggiornata alla vigilia degli Internazionali d'Italia 1) NOVAK DJOKOVIC - 6775 punti 2) CARLOS- ...Non v'è dubbio sul fatto che l'Italia delstia vivendo una delle epoche più floride da ...come dicono poi non è Pensate forse che gli spagnoli abbiano voltato la faccia a Carlosquando, ...

Tennis, Patrick Mouratoglou: "Sinner non è a livello di Alcaraz e Rune dal punto di vista tecnico ma..." OA Sport

il messaggio che il giovane campione del tennis affida a Twitter. Alcaraz è diventato il numero 1 più giovane della storia del ranking ATP nel 2022, e viene spesso indicato come l'erede di Nadal.Poco male, perché Daniil arriva comunque fino al 6-2 finale. Il russo, con l’uscita di scena di Alcaraz e Djokovic e pur essendo su una superficie che non ha mai amato, ora è il favorito del torneo.