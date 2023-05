Telese | mercoledì 24 l’incontro “Ciak | motore | azione! La legalità in un corto”

Benevento .3 maggio, alle 16:30, sarà inaugurata al Viale Mellusi 96, la nuova sede provinciale dello ... San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio eTerme, vanno sempre più ...... non a casopartiranno i lavori per una nuova ciclabile sull'Ostiense, mentre a cavallo ... Sempre nella lista nera il tratto della pista sulla Prenestina verso largo- qui i ciclisti ...Benevento . Il Laboratorio per la felicità pubblica organizza26 aprile alle ore 17.30 a Benevento presso la Sala formazione del Centro Servizi per il ...Diocesi di Cerreto Sannita -- ...

Telese, mercoledì 24 l’incontro "Ciak, motore, azione! La legalità in ... Fremondoweb