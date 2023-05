Telescopio Webb | scoperto vapore acqueo su una cometa della Fascia Principale

Le comete di questa fascia solitamente sono di dimensioni ridotte e poco luminose, ma lo spettrografo nel vicino infrarosso delJamesha superato i limiti precedenti, fornendo un ...Per il futuro, il pianeta c è già stato approvato per alcune sessioni con ilspaziale Jamese il team ritiene che anche il pianeta d sia un candidato eccezionale per gli studi ...... quelli spaziali (Hubble Space Telescope, JamesTelescope) insieme a quelli di Campo ... il satellite astrometrico Gaia e la responsabilità nella costruzione di componenti per ilE - ELT,...

Com'è giunta l'acqua sulla Terra Il telescopio James Webb trova indizi su una cometa RaiNews

Le comete di questa fascia solitamente sono di dimensioni ridotte e poco luminose, ma lo spettrografo nel vicino infrarosso del telescopio James Webb ha superato i limiti precedenti, fornendo un nuovo ...E' stata scoperta per la prima volta l'acqua in una cometa vicina alla Terra, nelle regione ricca di asteroidi che si trova tra Marte e Giove. La cometa 238P/Read risalirebbe alle prime fasi di formaz ...