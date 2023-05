Telecamere dentro le scuole | possibili ma non sempre accese Occhio ai cartelli Il Garante

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 18 maggio 2023) Possibile installare lein una scuola? La risposta è positiva, se avviene per la tutela dei beni della scuola e non in modo diffuso. Non bisogna dimenticare, infatti, cheleci sono dei minori e che bisogna tutelarne la privacy. Ilha emanato un nuovo vademecum che contiene diversi aspetti della vita scolastica. Vi riportiamo la parte relativa all'installazione delle. L'articolo .