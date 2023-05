(Di giovedì 18 maggio 2023) INDALLE 12 CLICCANDO NELLA FINESTRA QUI SOTTOUna produzione a cura di Comunicaree - Piattaforma CONNECT #FED2023Media Partner:.it Appuntamento con il nuovo, organizzato da Comunicaree in collaborazione con.it. Un percorso di informazione con...

Mentre la funzione ' Touch &' di JVC, consente di abbassare velocemente il volume della musica, per ascoltare anche l'ambiente circostante. Per quanto riguarda l'efficienza della batteria, ...... evoluzione e zoologia), Social Sciences (legge, storia e scienze politiche) eMe Out (... A Milano Giacomo Bonnoli (Osservatorio astronomico di Brera) sarà presente con il' Da Mercurio al Gps:...... e sarà aperto da Mauro Ferrari, presidente della FondazioneCare, organizzatrice della ... Si comincia con dueshow: il primo alle 18.15, 'Mamma mia, che robaccia! Dai laboratori alla vita ...

Tech Talk, Speciale Pirateria | Diretta streaming Digital-News.it Digital-Sat News

Pisa da domani diventa la città dei robot grazie alla terza edizione del Festival della robotica, che si svolgerà fino a domenica 21 maggio, e sarà aperto da Mauro Ferrari, presidente della Fondazione ...Taglio del nastro venerdì 19 maggio agli Arsenali Repubblicani: tre giorni, a ingresso libero e gratuito, di seminari, workshop, dimostrazioni, esposizioni ed eventi di divulgazione scientifica ...