Tebas | 'Liga guadagna come Premier e il Real piange Con la Superlega ammazzerà il calcio nazionale'

Attraverso un tweet , il presidente dellaJaviersi è congratulato con il Barcellona per la vittoria del campionato. I catalani hanno conquistato aritmeticamente lo scudetto grazie al successo per 4 - 2 sul campo dei rivali ...Javier, presidente della, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter , ha voluto fare i complimenti al Barcellona per aver vinto il campionato spagnolo . Infatti, i blaugrana hanno ...Javier, presidente della, ha pubblicamente accusato l'emittente qatariota di non pagare puntualmente i diritti TV, come ritorsione per le critiche dello stessoad Al"Khelaifi, ...

Tebas: 'Liga guadagna come Premier e il Real piange. Con la ... Calciomercato.com

Javier Tebas ha difeso la distribuzione dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi delle partite in Spagna, rifilando una frecciata al Real Madrid: “I nostri club, grazie alle televi ...Attraverso un tweet, il presidente della Liga Javier Tebas si è congratulato con il Barcellona per la vittoria del campionato.