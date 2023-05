Teambuilding Milano | un’esperienza immersiva tra mappe collocate nella natura e nel parco agricolo

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 18 maggio 2023) “Grande esperienza, è stato un super divertimento per i grandi e per i piccoli … ci siamo sentiti tutti dei Rambo, ottima l’organizzazione, bello il Camp e le scene delle battaglie, alla prossima sfida”. “Addio al celibato power. Davvero spettacolare. Prima volta che giocavo a paintball ed è stata emozionante. Soprattutto perché era il mio addio al celibato. Campi belli grandi e molto tattici. Il divertimento è assicurato. Ci torneremo presto. Complimenti”. “Bella esperienza!! Campi allestiti con cura e molto particolari!! Pur essendo la prima volta il ragazzo dello staff ti aiuta molto ad ambientarti e a far diventare tutto divertente e leggero!”. Sono solo alcuni dei commenti entusiastici lasciati da chi ha vissutodipresso il rinomato Paintbull, il Paintball più grande della Lombardia e d’Italia ...