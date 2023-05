Taxi | tariffe alle stelle | di quanto aumenteranno

(Di giovedì 18 maggio 2023) Andare indal centro di Milano all'aeroporto di Malpensa costa più del doppio dicosti dal centro di Roma raggiungere Fiumicino. Certo, Malpensa dista dal centro città 50 chilometri contro i 32 di Roma. Ma lo scarto è comunque significativo. E lo sarà ancor di più a partire dal prossimo 1 luglio, dopo l'adeguamento dellevarato dalla Regione Lombardia con tempismo “perfetto” in vista dell'alta stagione delle vacanze estive. L'incremento, pari al 6,23% (comunque inferiore all'inflazione, che è all'8,3%), porterà leper spostarsi inda Malpensa (che ormai da diversi anni sono “fisse”, nel senso che non seguono il tassametro) a 110 euro per raggiungere Milano, a 92 euro per raggiungere il polo fieristico di Rho e a 124 euro per l'altro aeroporto milanese, quello di Linate. ...

Il costo della tariffa aumenterà del 6,23 percento. L'incremento a Milano scatterà ad agosto e sarà in media di venti centesimi in più per ogni voce della tariffa. Mentre le nuove quote per il servizio nel sistema tariffe predeterminate in vigore dal 1° Luglio 2023 Aeroporto Malpensa - Milano euro 110; Aeroporto Malpensa - Fiera Milano (Rho) o viceversa euro 92; Aeroporto Malpensa - Aeroporto Linate o viceversa euro 124.

Percorrere Milano in taxi costa al passeggero in media ben 2 euro al chilometro. Una cifra non da poco, se paragonata alla spesa media di altre grandi città italiane come Bari o Palermo (dove il ...Oggi 17 marzo, l’Assemblea Capitolina ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento che disciplina l’esercizio del trasporto pubblico non di linea, e dunque l’attività di taxi ed ncc ... un ...