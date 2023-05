(Di giovedì 18 maggio 2023) Marco, ex centrocampista dellantus, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. COSA SERVE ALLA- "Deve giocare be...

Nota a margine:esulta alla. Sono le prove generali dell'Urlo, che replicherà contro l'Inghilterra agli Europei del 1980 e renderà immortale due anni dopo nella notte del Bernabeu. ...Marco, ex calciatore, ha parlato a Tuttosport della sfida che attende lacontro il Siviglia in Europa League Marco, ex calciatore, ha parlato a Tuttosport della sfida che attende lacontro il Siviglia in Europa League. Le sue dichiarazioni: SIVIGLIA ...Crede ancora nell'impresa in Europa League Marcoma non nasconde che questasia andato al di sotto delle possibilità. Intervistato da Tuttosport l'ex centrocampista rivela chi, a suo, avviso è il nemico di Allegri

Tardelli: 'Juve, Allegri ha un avversario. Vlahovic leader mancato' Calciomercato.com

L’ex bianconero prima della sfida decisiva di Europa League contro il Siviglia: “Max, inventati qualcosa. Vlahovic Le qualità non si discutono” ...L’ex bianconero prima della sfida decisiva di Europa League contro il Siviglia: “Max, inventati qualcosa. Vlahovic Le qualità non si discutono” ...