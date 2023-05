Tardelli | gioca Siviglia-Juve | «Allegri deve inventarsi qualcosa…»

(Di giovedì 18 maggio 2023) Marco, ex calciatore, ha parlato a Tuttosport della sfida che attende lacontro ilin Europa League Marco, ex calciatore, ha parlato a Tuttosport della sfida che attende lacontro ilin Europa League. Le sue dichiarazioni:– «L’abbiamo già visto a Torino. Una squadra forte, chea calcio e che sul suo campo si trasforma. Ma sono fiducioso. Ci sono dei momenti nel calcio in cui, quando sembra che tutto sia perso, succede qualcosa che cambia la partita, che riaccende la speranza. Sembrava fosse finita per lantus e invece al 97’ Gatti è riuscito a cambiare tutto. Un gol che mi dà fiducia…». COSAFARE LA...

L’ex bianconero prima della sfida decisiva di Europa League contro il Siviglia: “Max, inventati qualcosa. Vlahovic Le qualità non si discutono” ...Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus, ha parlato in vista del ritorno con il Siviglia in programma questa sera Marco Tardelli, a Tuttosport, ha così parlato della situazione della Juve in ...