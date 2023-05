...gli eventuali CFU/esami necessari per accedere alla classe di concorso (nel caso deidella ...da MAD 2022, domande devono contenere dichiarazione di non essere inseriti in GPS o altra ...... ferma restando la responsabilità deicoinvolti. Il numero di posti previsto per l'a.s. ... 2023/24 i posti autorizzati saranno coperti tramiteannuali conferite agli aspiranti inseriti ......In tutto questo si innesca pure quell'esempio di rigore nel rispetto delle regole che tanti... ma pure per i giri vorticosi die supplenzine, per una mancata logica riformatrice della ...

Supplenze docenti 2023, quale punteggio ho maturato con l’incarico al 30 giugno [CONSULENZA] Orizzonte Scuola

Supplenze da MAD per l'anno scolastico 2022/23: gli avvisi pubblicati dalle scuole aggiornati a giovedì 18 maggio 2023.Oggi, 17 maggio, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha presenziato al Forum Pa 2023, nel corso della seconda giornata del tradizionale evento dedicato alla Pubblica Amministra ...