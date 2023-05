Su Luis Sal dirò tutto | ma La sibillina promessa di Fedez ai fan

Sono le parole di Fedez , in diretta su Instagram, parlando ai fan riguardo l'assenza dello storico colleganella co - conduzione del podcast Muschio Selvaggio , sostituito nell'ultimo ...Fedez, sui social, ha fatto accenno, per la prima volta, al suo attuale rapporto con, facendo chiarezza anche sulla questione 'Muschio selvaggio'. Voci di corridoio, nei giorni scorsi, parlavano ormai di rapporto definitivamente chiuso. I due (a quanto pare ex) amici ...Fedez sembra intenzionato a chiarire che cosa sta succedendo a Muschio Selvaggio . Il podcast , inizialmente condotto da Fedez e, nell'ultimo mese è stato presentato soltanto dal rapper e i fan si sono insospettiti. Fino ad ora non era stata data loro nessuna spiegazione, ma questa mattina, 18 maggio, tramite una ...

È da qualche settimana che i fan più appassionati del podcast Muschio Selvaggio si chiedono che fine abbia fatto Luis Sal; infatti, improvvisamente, lo youtuber è scomparso dalla conduzione del ...Fedez rompe il silenzio su Luis Sal e spiega che il loro silenzio in merito al litigio non è stato giusto nei confronti dei fan di Muschio Selvaggio.