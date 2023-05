“Studenti costretti a rinunciare alla frequenza dei corsi” | l’onda della protesta per gli affitti arriva a Pisa Il caso Siena | caos studentati

(Di giovedì 18 maggio 2023) In Toscana la voce deglisi alza anche dall’università didove i prezzi deglinon toccano le cifre di Milano ma le borse di studio non garantiscono un posto letto per tutti. Il gruppo Cambiare Rotta ha montato le tende davantisedena del Diritto allo studio, in piazza dei Cavalieri, in segno di solidarietà alle proteste deglisituazione del mercato deglidiventata insostenibile per molte famiglie.in questi anni ha avuto spesso il poco invidiabile epiteto di “capitale degli sfratti”: qui – secondo un rapporto dell’Unione Italiana Lavoro – l’incidenza del costo dell’affitto è di oltre un terzo dello stipendio. “Le vertenze che porteremo avanti come ...

... condizionando la vita di tutti, e soprattutto deglia tempi di percorrenza eccessivamente lunghi per raggiungere le scuole". E' la dichiarazione dei consiglieri comunali del ...... e gli, fin dalla primaria, si ritrovano a trascorrere giornate intere, fino a tarda sera chini su libri e quaderni, con genitoria svolgere il ruolo, improprio, di insegnanti di ...Il caro affitti ha generato un'ondata di rivolta da parte dei migliaia dia paghare circa 700 euro per stanze fatiscenti. Per il Sindaco di Venezia , Luigi Brugnaro , chi sta nel torto sono proprio i giovani che, se disposti a pagare '700 euro, non ...

“Studenti costretti a rinunciare alla frequenza dei corsi”: l’onda della protesta per gli… Il Fatto Quotidiano

Il caro affitti ha generato un'ondata di rivolta da parte dei migliaia di studenti costretti a paghare circa 700 euro per stanze fatiscenti. Per il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ...L’AQUILA – “La protesta dell’Unione degli Universitari (UDU) ci dice che anche all’Aquila gli studenti hanno i loro problemi con l’affitto e che l’Amministrazione in realtà non sta facendo niente per ...