Streptococco a Roma | aumenta il numero dei tamponi e dei contagi I pediatri | “Situazione sotto controllo”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 maggio 2023) Sta lasciando parecchia incertezza il boom dida, che in questi sta toccando un sacco di ragazzii 15 anni a. I dati sulla Capitale parlano chiaro, “almeno 3su 7 sono positivi al virus”, creando un evidente paura nei genitori di questi giovani adolescenti. Adre le ansie attorno le malattie, anche l’indisponibilità di farmaci, nelle farmacie, per contrastare efficacemente il virus. LomettoscaccoPassata la paura di Covid, nella Capitale bisogna fare i conti con questa nuova patologia di virus. Non possiamo parlare di pandemia, ma ovvio che l’incidenza di, tra i minorenni, risulta molto alta. Attualmente, la malattia sta principalmente ...