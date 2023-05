Stramaccioni | «Modulo a 3 infastidisce Guardiola! Inter | reggerai»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 18 maggio 2023)fiducioso su Manchester City-, finale di Champions League. L’ex tecnico nerazzurro analizza la partita individuando un’anomalia in Guardiola FINALE ? Andrea, in collegamento su Tutti Convocati, analizza la partitissima di Istanbul: «Il Manchester City è ad oggi la squadra più forte del mondo con l’allenatore migliore. Ma in una finale, il divario di qualsiasi livello si assottiglia e anche di tanto. Ma ila trestoricamente Guardiola. Non è un caso che in Premier League il Manchester City abbia perso contro il Tottenham di Conte, padre della difesa a tre; e contro il Brentford, squadra che gioca a tre. Fisicamente l’impatto col City l’può reggerlo. Bravo Inzaghi a gestire i ruoli di maggior dispendio che sono i quinti e gli ...