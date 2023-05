Stellantis lancia l' allarme europeo per le auto elettriche Gli accordi per la Brexit sono totalmente da riscrivere

(Di giovedì 18 maggio 2023) Scoppia la bufera nel mercato dellehato un chiaro. Il Gruppomobilistico parla con la Gran Bretagna e la esorta a raggiungere un nuovo accordo con l’Unione Europea post-, per continuare a garantire una normale produttività nel Regno Unito.ha sollevato il problema: glicommerciali post-mettono a rischio la sua produzione nel paese. Sarebbero più di 5.000 i dipendentiimpiegati nel Regno Unito a rischiare il posto di lavoro. La Gran Bretagna invece non può permettersi di perdere i benefici provenienti dall’industriamobilistica. Scontro aperto quindi. Segui su affaritaliani.it

Seguono a ruota+1,4% e Telecom Italia . Nel primo caso conta la ripresa delle immatricolazioni in Europa anche ad aprile anche Equita sottolinea che le immatricolazioni del gruppo in ...Oltre all'ottimo andamento della casa automobilistica del Biscione in casasi registrano altri risultati interessanti. Ad esempioregistra +34,6% grazie alla Ypsilon. Sebbene Alfa ...Bene anche(+1,4%) e Tim (+1,33%): quest'ultima recupera terreno dopo che l'a.d. di Cdp, ... governo studia Fondo Sovrano per aggregazioni 17 maggio - 11:56 Commercio: Bruxelles...

Lancia nomina i primi concessionari europei | Lancia Stellantis

Sarebbero più di 5.000 i dipendenti del gruppo impiegati nel Regno Unito a rischiare il posto di lavoro: "Non conviene più produrre a Londra" ...Il gruppo Stellantis potrebbe essere costretto a chiudere la fabbrica inglese di Ellesmere Port, nella quale aveva investito 100 milioni di sterline (115,2 mln euro) nel 2021, se il Regno Unito non fo ...