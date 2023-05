(Di giovedì 18 maggio 2023)18ci aspetta una giornata ricca di. Prosegue il Giro d’Italia con una tappa da non sottovalutare, mentre i Mondiali di ginnastica ritmica entrano nel vivo con il debbutto delle individualiste. Da non perdere gli Internazionali d’Italia per gli amanti del tennis e il primo giro del PGA Championship per gli amanti del golf. Serata da non perdere con le semifinali di Europa League e Conference League: Juventus, Roma e Fiorentina andranno all’assalto. I playoff scudetto di basket, i Mondiali di hockey ghiaccio, la finale tricolore di pallamano, la Coppa del Mondo di tiro con l’arco e altre gare di ciclismo arricchiranno la giornata. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegliivi ...

Il Comune ha distribuito l'acqua dove ha potuto e al palazzetto delloè arrivata un'autobotte. ma c'è ancora molta preoccupazione per la situazione e ancheè comunque allerta rossa, ...Tutto lodi Sky in diretta streaming F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro! Clicca qui e scopri tutte le offerte attive IN ONDACON IL PACCHETTO SKY CINEMA ......potrebbero vedere ogni giorno centinaia di ragazzi e ragazze crescere in salute e praticare. ..., giovedì 18 Maggio alle ore 19:00, presso il bar SmartCafé, Via XV Gennaio, si terrà il l'...

Sport in tv oggi (giovedì 18 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Fischio di inizio alle 21: la partita sarà trasmessa su Dazn, Sky Sport, Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go e Now Tv. Vincenzo Italiano si affida all’ex di turno, Cabral, a segno nella ...Basso, due volte vincitore della corsa rosa e fondatore della Eolo-Kometa: «Fra Thomas e Roglic conteranno i dettagli. La nostra squadra ha talento e pazienza» ...