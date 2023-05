Spavento a Latina | in fiamme due muletti elevatori dentro una fabbrica edile | domato l’incendio

(Di giovedì 18 maggio 2023) Grandenel territorio di, dove ieri notte i residenti del posto hanno avvistato del fumo fuoriuscire da una notadella zona. Subito si è pensato il peggio, considerato come all’interno dello stabile fossero probabilmente presenti anche materiali infiammabili. Fortunatamente, insono andati solo due mezzi in sosta all’interno, che probabilmente avevano preso fuoco per un corto circuito.all’interno delladiPoco dopo le 23 di ieri sera, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di, è intervenuto nel Capoluogo a seguito segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un incendio. Sul posto in via Don Torello, la squadra territoriale vvf di, ...

... tra le frazioni di Borgo Montello e Sant'Ilario nella zona di Cisterna di. Chi era per ... Una situazione da far, considerato come più di qualche automobilista ha dovuto inchiodare per ...... di nuovo decisivo con la doppietta che ha reso semplice la partita col Lecce dopo lodel ...00 Stella Azzurra - Ravenna 92 - 95 18:00 Juvi Cremona - Cestistica San Severo 88 - 77 18:00-...... così non riuscivo a trattenere la vescica e urinavo con grande forza per lo. Ho ancora le ... Paolo Manzo, 23 aprile 2023 Tutto sull'Americae il suo impatto su economia e politica del ...