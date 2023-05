Sparatoria fuori da una ditta di Brembate | diverse persone coinvolte

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 18 maggio 2023)nel pomeriggio di giovedì 18 maggio a. I colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi poco dopo le 16 in via Veneto, all’altezza del civico 2, nel piazzale davanti ad unadi isolamenti termoacustici. Dalle prime informazioni pare che ad affrontarsi con mazze e pistole siano stati due gruppi rivali. Una persona sarebbe rimasta ferita. Sul posto è intervenuta un’ambulanza epattuglie dei carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e per individuare i responsabili. A dare l’allarme al 112 un dipendente dellaC&B che dà sul piazzale. Sentiti gli spari, lui e alcuni colleghi sono usciti per vedere cosa stava succedendo ed hanno riferito che molto probabilmente si sono affrontate due bande: ...