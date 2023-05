Spalletti più lontano dal Napoli | venerdì potrebbe essere stata l’ultima cena con De Laurentiis

(Di giovedì 18 maggio 2023)dal, scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. Il racconto di quello che sembra un lungo addi. Ilcomincia ad allontanarsi dalla sua ombra. Una lettera, così fredda e formale, gli è appenarecapitata, contiene qualche frase complimentosa per la stagione e soprattutto annuncia che è stato esercitato il diritto d’opzione per il rinnovo del contratto sino a giugno 2024 attraverso una Pec. Su quel cellulare impazzito, come è ovvio, un bip al nano-secondo, messaggi e telefonate che arrivano da tutta Italia, c’è il silenzio da, dove c’è Deal Maradona. «Se resto, dev’la società a dirlo». Forse, èquella. L'articolo ...

A Radio Napoli Centrale: "Ha un solo limite: quando le cose gli vanno un po' storte sbrocca. In questo deve ... innanzitutto, l'Inter ha una rosa moltostrutturata, il Milan è arrivato a ...Avete avuto fuoriclasse come Benitez, Ranieri, Mancini,e Conte ma alla fine è stato lui ... Sintomo che gli italiani sono moltointelligenti di quello che certi narratori ci vogliono far ...Napoli . Poche curve alla fine di questo campionato: laimpegnativa per il Napoli è in arrivo domenica prossima. Al Maradona arriverà un'Inter in piena ... Stavoltalascerà da parte il ...