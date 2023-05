(Di giovedì 18 maggio 2023) A causa della situazione eccezionale di maltempo in Emilia Romagna , è statoe rinviato a giugno lodel settore delche era stato proclamato per. Lo ha reso noto...

... "riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 68% riuscirà a volare nella stessa giornata dello". L'agitazione ...A causa della situazione eccezionale di maltempo in Emilia Romagna , è statoe rinviato a giugno lodel settore del trasporto aereo che era stato proclamato per domani . Lo ha reso noto il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel corso ...e rinviato al 4 giugno lodel trasporto aereo che era stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta per domani, venerdì 19 maggio. La scelta è arrivata anche in virtù ...

Sospeso lo sciopero del trasporto aereo di domani. Salvini: "Grazie sindacati" AGI - Agenzia Italia

«Visti i momenti che stiamo vivendo penso questo rappresenti un bel senso di unità del Paese. Ringrazio le rappresentanze sindacali e i lavoratori tutti» ...L'assemblea a Palazzo Madama rimandata a lunedì dopo che il leader di Az aveva lamentato la convocazione in sua assenza: "Se la fanno da ...