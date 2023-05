Soppresso Ore 14 | la nuova Rai parte con un autogol Chiudere un programma di successo è una cantonata

Linea 126: limitata a Farneto, dalle 10.30 limitata a Pulce,il tratto finale per frane ... da Medicina il servizio deviato sugli stradelli Guelfi dalle16.00; in direzione Lugo al ...... con la gente che attendein coda, anche per prendere un taxi. "Veramente Gualtieri vuole ...Oggi ci occupiamo della stazione Tiburtina dove con scelte scellerate è stato di fatto quasiil ...Ma le lesioni importanti (da urto) riportate erano incompatibili con un recupero ed è stato. Molto probabilmente l'animale è scivolato per strada e potrebbe essere stato investito da un ...

GP Imola F1 cancellato: come chiedere il rimborso SicurAUTO.it

Gravi disagi sulla linea Trenord tra Como e Milano, per un guasto a un treno mercoledì mattina. Numerose corse sono state soppresse, racconta QuiComo. Il treno proveniente da Saronno e diretto a Como ...In tutti tre i bacini serviti da Start Romagna – in particolare a Forlì-Cesena e nel ravennate – diverse linee sono state soppresse a causa dell’impraticabilità ... Nella serata di ieri e durante le ...