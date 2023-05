“Sono una romantica di natura” | l’attrice e produttrice Evelina Manna si racconta

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ha esordito, giovanissima, come modella, posando per riviste prestigiose come Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, GQ, Panorama, First, Playboy America, Style, Vogue France, e per fotografi del calibro di Patrick Demarchelier, Francesco Scavullo, Ellen Von Unwerth, Andre Rau, ma poco dopo è emersa la sua passione per la recitazione, che l’ha portata a calcare prima i palcoscenici teatrali londinesi e italiani, e poi sul grande schermo., romana ma pugliese d’origine, dopo uno stage al prestigioso Actor’s Studio ha debuttato al cinema in Casomai, del regista, recentemente scomparso, Alessandro D’Alatri e Una bellissima bambina di Mimmo Calopresti, presentato alla 61a Mostra del Cinema di Venezia, per poi essere scelta nientemeno che da Oliver Stone, per il ruolo della principessa Simin nel colossal Alexander. Una carriera a tutto tondo e in ...

Le informazioni sull'intercettazione del missilestate ufficialmente confermate dal Pentagono. ... Inpresentazione animata che dimostrava i lanci negli Stati Uniti, Putin ha mostrato a ...L'emergenza alluvione in Emilia Romagna ha richiesto l'impiego di centinaia di vigili del fuoco che ancoravoltain prima linea per garantire i soccorsi e salvare delle vite umane. Un corpo da sempre impiegato in tutti i drammi che hanno colpito il Paese ma che soffre più degli altri della carenza ...storia bella e intensa dove nonmancati grandi dolori come la scomparsa della primogenita Ylenia Carrisi , il cui corpo non è mai stato ritrovato. In un'intervista rilasciata al settimanale ...

Elon Musk svela i progressi dei robot di Tesla, ora sono una legione Fanpage.it

La scrambler retrò della casa di Birmingham sfoggia ora una nuova ruota anteriore con cerchio a raggi, luci a Led, un nuovo parafango e tanti accessori pensata per impreziosirla. Ecco tutte le caratte ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...