Sono nove i morti dell' alluvione in Emilia Romagna

Maltempo in Emilia Romagna, chi sono le nove vittime TGCOM

Nove storie, nove vite spezzate ... Una persona è rimasta all'interno dell'auto sommersa dall'acqua, una sotto una frana. Le altre sono rimaste intrappolate nei piani bassi delle case. A Forlì sono ...Un quartiere di Faenza sommerso dopo che il fiume Lamone ha rotto gli argini. La città romagnola era già stata duramente colpita da un’alluvione il 3 maggio. Le piogge... Leggi ...