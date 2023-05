Sono 42 i comuni dell' Emilia Romagna colpiti dall' alluvione

(Di giovedì 18 maggio 2023) Sale a 13 il numeroe vittime. Le ultime salmedi una coppia di agricoltori di 73 e 71 anni, rinvenute nel loro appartamento completamente invaso'acqua. Si contano una cinquantina di zone allagate, in ben 42. In moltee zone interessate...

Vediamo allora, sulla base della bozza del ddl, qualile materie del liceo del Made in Italy e ... Nel liceo del Made in Italy si studieranno le materiea tutti i licei e nel dettaglio: ...già previste le sospensioni dei termini dei versamenti fiscali e dei mutui per evitare di aggravare la situazione economica neigià così gravemente colpiti. Serve anche l'intervento dell'......generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023 e il contributo per i... a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale,previstegaranzie sui ...

Emilia Romagna inondata, il numero delle vittime sale a 13. Oltre 20mila gli sfollati - 4.800 le persone nei centri di accoglienza in Emilia Romagna - 4.800 le persone nei centri di accoglienza in Emilia Romagna RaiNews

Proseguono le operazioni per mettere in sicurezza la cittadinanza. Dalle 8 quasi 600 gli interventi dei circa 900 vigili del fuoco in campo. Oltre 700 i volontari al lavoro ...Il cdm solo martedì. Pichetto: «Non siamo in ritardo, va capito cosa inserire come contenuti». Intanto l’emergenza continua: Bonaccini vuole essere nominato commissario alla ricostruzione ...