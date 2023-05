Sondaggi politici | Biden davanti a Trump nel voto popolare

: Joe Biden avanti a Donald Trump nel voto popolare. È quanto emerge da un sondaggio di Wpa Intelligence riportato dal New York Post, secondo il quale il presidente Usa ha il 47% dei ...leggi anche Ballottaggi amministrative, chi vincerà Schlein deve guardare più a sinistra che ai 5 Stelle: male Calenda e Renzi L'ultimo sondaggio politico di Emg sembrerebbe ...Sulla base delle posizioni mostrate da quelle che, stando ai, dovrebbero essere le prime ...adottato un emendamento alla Costituzione per vietare la candidatura dei partiti guidati da...

È quanto emerge da un sondaggio di Wpa Intelligence riportato dal New York Post, secondo il quale il presidente Usa ha il 47% dei voti contro il 40% di Trump.Un sondaggio effettuato da Antonio Noto evidenzia come la maggioranza degli italiani considerino importante che lo Stato aiuti economicamente (e non solo) le donne a non abortire ...